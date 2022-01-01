Directori d'empreses
Blink Health
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Blink Health Salaris

El salari de Blink Health oscil·la entre $35,529 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $504,161 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blink Health. Darrera actualització: 10/10/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Enginyer de Software Backend

Gestor de Producte
Median $235K
Analista de Negoci
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gestor de Ciència de Dades
$504K
Científic de Dades
Median $150K
Dissenyador de Producte
Median $165K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $275K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Blink Health, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blink Health és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $504,161. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blink Health és $177,025.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Blink Health

Empreses relacionades

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos