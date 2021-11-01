Directori d'empreses
Blend360 Salaris

El salari de Blend360 oscil·la entre $23,422 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $160,800 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blend360. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Científic de Dades
Median $23.4K
Enginyer de Programari
Median $31.6K

Enginyer de Dades

Analista de Negoci
Median $100K

Analista de Dades
$53.7K
Gestor de Ciència de Dades
$161K
El rol amb millor retribució reportat a Blend360 és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $160,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blend360 és $53,730.

