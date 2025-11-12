Directori d'empreses
BlackLine
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

BlackLine Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States a BlackLine totalitza $177K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de BlackLine. Última actualització: 11/12/2025

Paquet Mitjà
company icon
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
Total per any
$177K
Nivell
L3
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) a BlackLine in United States és una compensació total anual de $228,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BlackLine per al rol de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States és $177,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a BlackLine

Empreses relacionades

  • Stem
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos