Blackbaud
Blackbaud Salaris

El salari de Blackbaud oscil·la entre $41,650 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $223,875 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blackbaud. Darrera actualització: 11/17/2025

Enginyer de Programari
Staff B $116K
Senior B $136K

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor de Producte
Median $98.1K
Gestor de Projectes
Median $106K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $180K
Analista de Negoci
$81.3K
Desenvolupament de Negoci
$62.3K
Atenció al Client
$41.7K
Recursos Humans
$224K
Dissenyador de Producte
$101K
Vendes
$95.7K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Blackbaud, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blackbaud és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $223,875. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blackbaud és $100,500.

Altres recursos