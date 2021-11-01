Directori d'Empreses
Black Sesame Technologies
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Black Sesame Technologies Salaris

El rang de salaris de Black Sesame Technologies varia de $85,224 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $193,800 per a Enginyer de Maquinari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Black Sesame Technologies. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $190K
Enginyer de Maquinari
$194K
Recursos Humans
$85.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Black Sesame Technologies is Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Black Sesame Technologies is $190,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Black Sesame Technologies

Empreses relacionades

  • Argo AI
  • Credit Karma
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos