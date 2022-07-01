Directori d'empreses
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Salaris

El salari de BioXcel Therapeutics oscil·la entre $99,818 en compensació total anual per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda baixa fins a $102,008 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BioXcel Therapeutics. Darrera actualització: 11/20/2025

Gestor de Ciència de Dades
$99.8K
Enginyer de Programari
$102K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a BioXcel Therapeutics és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $102,008. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BioXcel Therapeutics és $100,913.

Altres recursos

