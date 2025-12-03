Directori d'empreses
BioLabs
BioLabs Gestor de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Producte in Belgium a BioLabs oscil·la entre €35.3K i €50.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de BioLabs. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$46K - $52.4K
Belgium
Rang Habitual
Rang Possible
$40.6K$46K$52.4K$57.8K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a BioLabs in Belgium és una compensació total anual de €50,135. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BioLabs per al rol de Gestor de Producte in Belgium és €35,264.

