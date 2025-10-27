Directori d'empreses
Biogen
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

Biogen Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in United States a Biogen totalitza $185K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Biogen. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Total per any
$185K
Nivell
Senior
Base
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bonus
$26.3K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Biogen in United States és una compensació total anual de $211,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Biogen per al rol de Científic de Dades in United States és $162,900.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Biogen

Empreses relacionades

  • Verizon
  • ViacomCBS
  • Illumina
  • Amgen
  • Vertex Pharmaceuticals
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos