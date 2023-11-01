Directori d'Empreses
BIC
BIC Salaris

El rang de salaris de BIC varia de $48,878 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $219,708 per a Gerent de Programa a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BIC. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Analista de Dades
$75.9K
Gerent de Programa
$220K
Enginyer de Programari
$48.9K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$122K
PMF

Altres recursos