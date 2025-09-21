Directori d'empreses
Betterment
Betterment Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Betterment totalitza $265K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Betterment. Última actualització: 9/21/2025

Paquet Mitjà
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Total per any
$265K
Nivell
L5
Base
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Bonus
$22.5K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Betterment?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
El paquete salarial más alto reportado para un Gestor d'Enginyeria de Programari en Betterment in United States tiene una compensación total anual de $284,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Betterment para el puesto de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States es $234,496.

