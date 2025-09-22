Directori d'empreses
Bessemer Venture Partners
La compensació total mitjana de Capitalista de Risc in United States a Bessemer Venture Partners oscil·la entre $224K i $319K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bessemer Venture Partners. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$254K - $289K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$224K$254K$289K$319K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a Bessemer Venture Partners?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Capitalista de Risc a Bessemer Venture Partners in United States és una compensació total anual de $318,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bessemer Venture Partners per al rol de Capitalista de Risc in United States és $224,100.

