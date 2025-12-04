Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in United States a Berkshire Grey oscil·la entre $159K i $217K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Berkshire Grey. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$172K - $204K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$159K$172K$204K$217K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Berkshire Grey?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Berkshire Grey in United States és una compensació total anual de $217,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Berkshire Grey per al rol de Gestor de Programes Tècnics in United States és $158,760.

Altres recursos

