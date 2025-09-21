Directori d'empreses
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in United States a Berkeley Research Group oscil·la entre $50.2K i $71.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Berkeley Research Group. Última actualització: 9/21/2025

Compensació Total Mitjana

$57K - $67.6K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Berkeley Research Group?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Berkeley Research Group in United States és una compensació total anual de $71,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Berkeley Research Group per al rol de Assistent Administratiu in United States és $50,220.

