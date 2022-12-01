Directori d'Empreses
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Salaris

El rang de salaris de Berkeley Research Group varia de $62,310 en compensació total anual per a Assistent Administratiu a l'extrem inferior a $233,825 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Berkeley Research Group. Última actualització: 8/13/2025

$160K

Consultor de Gestió
Median $100K
Assistent Administratiu
$62.3K
Enginyer de Programari
$234K

Capitalista de Risc
$101K

Associat

PMF

A legmagasabb fizetésű szerep a Berkeley Research Group-nél a Enginyer de Programari at the Common Range Average level, évi $233,825 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Berkeley Research Group-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,250.

