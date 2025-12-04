Directori d'empreses
Berkadia
Berkadia Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Berkadia oscil·la entre $292K i $425K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Berkadia. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$335K - $382K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$292K$335K$382K$425K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Berkadia?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Berkadia in United States és una compensació total anual de $424,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Berkadia per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $291,600.

