Berenberg
La compensació total mitjana de Científic de Dades in United Kingdom a Berenberg oscil·la entre £41.5K i £56.8K per year.

Compensació Total Mitjana

$60.5K - $71.7K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$55.8K$60.5K$71.7K$76.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Berenberg?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Berenberg in United Kingdom és una compensació total anual de £56,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Berenberg per al rol de Científic de Dades in United Kingdom és £41,518.

