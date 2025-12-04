Directori d'empreses
Bentley Systems
Bentley Systems Atenció al Client Salaris

La compensació total mitjana de Atenció al Client in Netherlands a Bentley Systems oscil·la entre €35.1K i €49.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bentley Systems. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$45.8K - $52.2K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
$40.5K$45.8K$52.2K$57.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Bentley Systems?

El paquet salarial més alt reportat per a un Atenció al Client a Bentley Systems in Netherlands és una compensació total anual de €49,838. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bentley Systems per al rol de Atenció al Client in Netherlands és €35,056.

Altres recursos

