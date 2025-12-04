Directori d'empreses
BenQ
BenQ Desenvolupament de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in Taiwan a BenQ oscil·la entre NT$676K i NT$947K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de BenQ. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$23.9K - $27.8K
Taiwan
Rang Habitual
Rang Possible
$22.1K$23.9K$27.8K$30.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a BenQ?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a BenQ in Taiwan és una compensació total anual de NT$947,023. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BenQ per al rol de Desenvolupament de Negoci in Taiwan és NT$676,445.

Altres recursos

