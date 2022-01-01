Directori d'empreses
Benevity
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Benevity Salaris

El salari de Benevity oscil·la entre $40,275 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $128,036 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Benevity. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $91.3K

Enginyer de Programari Full-Stack

Dissenyador de Producte
Median $87.3K
Gestor de Producte
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $128K
Analista de Negoci
$72.3K
Atenció al Client
$40.3K
Gestor de Programes
$58.9K
Arquitecte de Solucions
$91.5K
Gestor de Programes Tècnics
$53.9K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Benevity, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Benevity és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $128,036. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Benevity és $87,266.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Benevity

Empreses relacionades

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos