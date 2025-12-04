Directori d'empreses
Bending Spoons
Bending Spoons Analista de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Negoci in United Kingdom a Bending Spoons oscil·la entre £42.8K i £60.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bending Spoons. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$65.3K - $77.4K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$57.5K$65.3K$77.4K$81.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Bending Spoons?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Bending Spoons in United Kingdom és una compensació total anual de £60,721. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bending Spoons per al rol de Analista de Negoci in United Kingdom és £42,769.

Altres recursos

