Bend Health
Bend Health Dissenyador Gràfic Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador Gràfic in United States a Bend Health oscil·la entre $58.1K i $81.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bend Health. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$63K - $76.3K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Bend Health?

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador Gràfic a Bend Health in United States és una compensació total anual de $81,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bend Health per al rol de Dissenyador Gràfic in United States és $58,100.

Altres recursos

