BenchSci
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

BenchSci Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a BenchSci totalitza CA$149K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de BenchSci. Última actualització: 12/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
BenchSci
Full-Stack Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total per any
$108K
Nivell
Senior
Base
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a BenchSci?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A BenchSci, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a BenchSci in Canada és una compensació total anual de CA$204,347. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BenchSci per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$148,820.

Altres recursos

