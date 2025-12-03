Directori d'empreses
Benchling
Benchling Gestor de Projectes Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Projectes in United States a Benchling totalitza $150K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Benchling. Última actualització: 12/3/2025

Paquet Mitjà
Benchling
Implementation Manager
Boston, MA
Total per any
$150K
Nivell
L2
Base
$100K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Benchling?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Benchling, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Benchling in United States és una compensació total anual de $256,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Benchling per al rol de Gestor de Projectes in United States és $150,000.

Altres recursos

