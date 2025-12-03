Directori d'empreses
Bench Accounting
Bench Accounting Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Canada a Bench Accounting totalitza CA$104K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bench Accounting. Última actualització: 12/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
Bench Accounting
Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Total per any
$75K
Nivell
L1
Base
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Bench Accounting?
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Bench Accounting in Canada és una compensació total anual de CA$112,023. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bench Accounting per al rol de Gestor de Producte in Canada és CA$103,689.

