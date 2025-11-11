Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in Russia a Bell Integrator totalitza RUB 1.31M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bell Integrator. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total per any
RUB 1.31M
Nivell
Middle
Base
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Bell Integrator?
Últimes Enviaments de Salaris
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) a Bell Integrator in Russia és una compensació total anual de RUB 3,201,638. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bell Integrator per al rol de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in Russia és RUB 1,306,330.

