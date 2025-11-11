Directori d'empreses
Bell Integrator
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Programari Frontend

  • Moscow Metro Area

Bell Integrator Enginyer de Programari Frontend Salaris a Moscow Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari Frontend in Moscow Metro Area a Bell Integrator totalitza RUB 1.91M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bell Integrator. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total per any
RUB 1.91M
Nivell
Software Engineer
Base
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Frontend a Bell Integrator in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 2,637,053. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bell Integrator per al rol de Enginyer de Programari Frontend in Moscow Metro Area és RUB 1,910,332.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Bell Integrator

Empreses relacionades

  • Netflix
  • Amazon
  • Airbnb
  • Intuit
  • Uber
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos