Bell Integrator
Bell Integrator Enginyer de Programari Salaris a Moscow Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area a Bell Integrator totalitza RUB 1.89M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bell Integrator. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total per any
RUB 1.89M
Nivell
Senior
Base
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Bell Integrator?
+RUB 4.68M
+RUB 7.19M
+RUB 1.62M
+RUB 2.83M
+RUB 1.78M
Últimes Enviaments de Salaris
Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Bell Integrator in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 3,138,099. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bell Integrator per al rol de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area és RUB 1,886,014.

Altres recursos