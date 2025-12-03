Directori d'empreses
Bell Flight
La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in Canada a Bell Flight oscil·la entre CA$118K i CA$165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bell Flight. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$92.2K - $107K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$85.2K$92.2K$107K$119K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Bell Flight?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Bell Flight in Canada és una compensació total anual de CA$164,906. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bell Flight per al rol de Arquitecte de Solucions in Canada és CA$117,790.

Altres recursos

