La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in United States a Belcan oscil·la entre $98.4K i $143K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Belcan. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$112K - $130K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$98.4K$112K$130K$143K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Belcan?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Belcan in United States és una compensació total anual de $142,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Belcan per al rol de Gestor de Programes Tècnics in United States és $98,400.

Altres recursos

