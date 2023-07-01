Directori d'empreses
Beauceron Security
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Beauceron Security que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Beauceron Security Inc. is a software company that provides a platform for cyber risk assessment, security training, and phishing simulations. They serve customers in Canada and the United Kingdom.

    beauceronsecurity.com
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    31
    Núm. d'empleats
    Seu central

    Altres recursos