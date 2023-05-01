Directori d'empreses
Beam
Beam Salaris

El salari de Beam oscil·la entre $22,509 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $71,381 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Beam. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Recursos Humans
$71.4K
Dissenyador de Producte
$65.6K
Enginyer de Programari
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Beam és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $71,381. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Beam és $65,641.

Altres recursos