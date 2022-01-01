Beachbody Salaris

Directori d'empreses
El salari de Beachbody oscil·la entre $116,000 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $208,950 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Beachbody. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $139K
Científic de Dades
Median $116K
Gestor de Producte
$149K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$209K
Gestor de Programes Tècnics
$170K
PMF

The highest paying role reported at Beachbody is Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beachbody is $148,920.

