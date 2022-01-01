BDO Salaris

Directori d'empreses
El salari de BDO oscil·la entre $8,150 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $179,295 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BDO. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $86.5K

Enginyer de Dades

Consultor de Gestió
Median $68.1K
Comptable
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Assistent Administratiu
$91.8K
Analista de Negoci
$55.2K
Analista de Dades
$79K
Gestor de Ciència de Dades
$87K
Científic de Dades
$64.7K
Analista Financer
$40.5K
Recursos Humans
$77.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$42.9K
Banquer d'Inversions
$45.2K
Gestor de Producte
$61.7K
Gestor de Projectes
$179K
Vendes
$113K
Arquitecte de Solucions
$62.5K

Arquitecte de Dades

Gestor de Programes Tècnics
$135K
PMF

BDO薪资最高的职位是Gestor de Projectes at the Common Range Average level，年度总薪酬为$179,295。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
BDO的年度总薪酬中位数为$68,082。

Altres recursos