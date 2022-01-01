Directori d'empreses
BDO
    • Sobre nosaltres

    BDO or Binder Dijker Otte is an international network of public accounting, tax, consulting and business advisory firms which perform professional services under the name of BDO.

    bdo.global
    1964
    91,000
    $10B+
