BD Salaris

El salari de BD oscil·la entre $12,361 en compensació total anual per a un Fundador a la banda baixa fins a $230,840 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BD. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $125K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer Mecànic
Median $95K

Enginyer de Qualitat

Enginyer Biomèdic
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negoci
Median $90K
Analista de Dades
Median $97.5K
Científic de Dades
Median $145K
Gestor de Programes Tècnics
Median $205K
Gestor de Projectes
Median $110K
Vendes
Median $195K
Màrqueting
Median $212K
Gestor de Producte
Median $126K
Comptable
$121K
Operacions de Negoci
$80.6K
Servei al Client
$25K
Enginyer Elèctric
$93.3K
Analista Financer
$197K
Fundador
$12.4K
Enginyer Geològic
$94.9K
Recursos Humans
$186K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $200K
Dissenyador de Producte
$122K
Gestor de Programes
$124K
Reclutador
$68.3K
Assumptes Regulatoris
$90.8K
Analista de Ciberseguretat
$209K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$231K
Arquitecte de Solucions
$128K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

BD薪资最高的职位是Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level，年度总薪酬为$230,840。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
BD的年度总薪酬中位数为$122,400。

