BCP Salaris

El salari de BCP oscil·la entre $13,186 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $75,745 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BCP. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $36K

Enginyer de Software Backend

Científic de Dades
Median $43K
Analista de Negoci
$17.6K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$13.2K
Gestor de Producte
$75.7K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

