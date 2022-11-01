BCI Salaris

Directori d'empreses
El salari de BCI oscil·la entre $38,592 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $81,455 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BCI. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $80K
Gestor de Producte
$81.5K
Vendes
$38.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a BCI és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $81,455. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BCI és $80,014.

Altres recursos