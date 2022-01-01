Directori d'Empreses
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Salaris

El rang de salaris de BCG Digital Ventures varia de $57,839 en compensació total anual per a Reclutador a l'extrem inferior a $327,256 per a Capitalista de Risc a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BCG Digital Ventures. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Gestor de Producte
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Enginyer de Programari
Median $162K
Científic de Dades
$159K

Recursos Humans
$134K
Consultor de Gestió
$156K
Dissenyador de Producte
$111K
Gerent de Disseny de Producte
$166K
Reclutador
$57.8K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$159K
Investigador UX
$121K
Capitalista de Risc
$327K
PMF

El rol més ben pagat informat a BCG Digital Ventures és Capitalista de Risc at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $327,256. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a BCG Digital Ventures és de $158,547.

