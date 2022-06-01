Directori d'empreses
BCE Salaris

El salari de BCE oscil·la entre $38,868 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $125,819 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BCE. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Dades

Científic de Dades
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Gestor de Producte
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Arquitecte de Solucions
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arquitecte de Dades

Analista de Ciberseguretat
Median $72.7K
Analista de Negoci
Median $59.3K
Vendes
Median $38.9K
Analista de Dades
Median $60.8K
Analista Financer
Median $62.5K
Màrqueting
Median $60.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $108K
Dissenyador de Producte
Median $54.9K
Gestor de Programes Tècnics
Median $79.7K
Comptable
$69.2K

Comptable Tècnic

Operacions de Negoci
$62.5K
Gestor de Ciència de Dades
$108K
Operacions de Màrqueting
$60.7K
Gestor de Projectes
$79.6K
Habilitació de Vendes
$54.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a BCE és Gestor de Producte at the CP4 level amb una compensació total anual de $125,819. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BCE és $72,645.

Altres recursos