Directori d'empreses
BBVA USA
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

BBVA USA Salaris

El salari de BBVA USA oscil·la entre $59,352 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $177,383 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BBVA USA. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Científic de Dades
$162K
Recursos Humans
$59.4K
Enginyer de Programari
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gestor d'Enginyeria de Programari
$177K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at BBVA USA is Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a BBVA USA

Empreses relacionades

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos