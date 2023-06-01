Directori d'empreses
Bbot
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Bbot que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Bbot is a contactless order and pay solution for the hospitality industry that helps restaurants increase revenue and reduce staffing costs without compromising on hospitality.

    https://bbot.menu
    Lloc web
    2017
    Any de fundació
    126
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Bbot

    Empreses relacionades

    • PayPal
    • Tesla
    • Google
    • Square
    • Uber
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos