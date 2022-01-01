Directori d'empreses
BBC
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

BBC Salaris

El salari de BBC oscil·la entre $23,231 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $137,102 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BBC. Darrera actualització: 9/5/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $134K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Comptable
$52.1K
Analista de Negoci
$89.4K
Analista de Dades
$69K
Científic de Dades
$82.9K
Recursos Humans
$66.3K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$64.7K
Enginyer Mecànic
$70.2K
Dissenyador de Producte
$23.2K
Arquitecte de Solucions
$121K
Investigador UX
$62.7K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a BBC és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $137,102. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BBC és $69,014.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a BBC

Empreses relacionades

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos