La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Bangladesh a Bashundhara Group oscil·la entre BDT 2.19M i BDT 3.12M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bashundhara Group. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Rang Habitual
Rang Possible
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Bashundhara Group?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Bashundhara Group in Bangladesh és una compensació total anual de BDT 3,119,285. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bashundhara Group per al rol de Dissenyador de Producte in Bangladesh és BDT 2,186,166.

