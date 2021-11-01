Directori d'Empreses
BARK
BARK Salaris

El rang de salaris de BARK varia de $125,000 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $179,100 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BARK. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $125K
Màrqueting
$141K
Dissenyador de Producte
$179K

PMF

