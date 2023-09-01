Directori d'Empreses
Banco de Bogota
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Banco de Bogota Salaris

El rang de salaris de Banco de Bogota varia de $10,399 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $49,856 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Banco de Bogota. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Científic de Dades
$10.4K
Enginyer de Programari
$29.4K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$49.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

据报道，Banco de Bogota最高薪的职位是Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level，年总薪酬为$49,856。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Banco de Bogota的年总薪酬中位数为$29,391。

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Banco de Bogota

Empreses relacionades

  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Lyft
  • Amazon
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos