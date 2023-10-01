Directori d'empreses
BAL Salaris

El salari de BAL oscil·la entre $35,818 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $196,000 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BAL. Darrera actualització: 11/20/2025

Científic de Dades
$175K
Analista Financer
$35.8K
Recursos Humans
$196K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a BAL és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $196,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BAL és $175,272.

