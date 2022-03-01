Babbel Salaris

Directori d'empreses
El salari de Babbel oscil·la entre $63,584 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $114,637 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Babbel. Darrera actualització: 10/16/2025

Enginyer de Programari
Median $87.9K

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $115K
Analista de Negoci
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dades
$63.6K
Recursos Humans
$83.9K
Màrqueting
$70.7K
Dissenyador de Producte
$68.4K
Gestor de Producte
$75.8K
El rol amb millor retribució reportat a Babbel és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $114,637. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Babbel és $79,850.

