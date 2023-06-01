Directori d'empreses
Ayar Labs
Ayar Labs Salaris

El salari de Ayar Labs oscil·la entre $115,575 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $316,410 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ayar Labs. Darrera actualització: 10/15/2025

$160K

Enginyer de Maquinari
Median $175K
Desenvolupament de Negoci
$316K
Enginyer de Programari
$116K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Ayar Labs és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $316,410. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ayar Labs és $175,000.

