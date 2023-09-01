Directori d'Empreses
Axelra
Treballes aquí? Reclama la teva empresa
Principals coneixements
  • Contribueix amb alguna cosa única sobre Axelra que pugui ser útil per als altres (ex: consells d'entrevista, elecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Lloc web
    2019
    Any de fundació
    30
    Nombre d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rep salaris verificats a la teva safata d'entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privadesa i els Termes del servei apply.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Axelra

    Empreses relacionades

    • PayPal
    • Microsoft
    • Roblox
    • Square
    • Uber
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos