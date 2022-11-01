Avidbots Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Avidbots varia de $92,263 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $121,187 per a Operacions de Personal a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Avidbots. Última actualització: 8/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $93.7K
Operacions de Personal
$121K
Gestor de Producte
$92.3K

PMF

El rol con mayor salario reportado en Avidbots es Operacions de Personal at the Common Range Average level con una compensación total anual de $121,187. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Avidbots es $93,655.

